Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Facebooki lehel «Märgatud Paides» küttis novembri lõpus kirgi arutelu teemal, kas Paides peaks aastavahetusel ilutulestikku olema või oleks keskkonna- ja loomasäästlikum paugutamise asemel mingi muu meelelahutus välja mõelda. Paide linn on praegu ainuke Järvamaa omavalitsus, kes veel tulevärki korraldab, kuid linnavalitsus kaalub sellest loobumist.

* Aasta eest Türi vallas kehtestatud kodutoetus on tänavu osutunud nii populaarseks, et vallavolikogu on esialgu eelarvest eraldatud 100 000 eurole kahel korral lisa andnud. Praeguse seisuga jääb valla tänavune kodutoetuse osalus napilt alla 269 000 euro.

* Järva vallavalitsus asus sügisel eelläbirääkimistega pakkumise korras Aravete spordi- ja tervisekeskuse kinnistule järgmiseks 15 aastaks rentnikku otsima. Pakkumise võitis senine rentnik MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskus, kellel on kompleksiga suured plaanid alustades parkimisala laiendusest ja lõpetades ujumiskoha rajamisega. MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskuse juhatuse liige Margus Leesmaa (pildil) sõnas, et konkursi võit tõi kergendustunde ja nüüd saab ta hakata julgemalt tulevikuplaane pidama. Pikaajaline rendileping annab võimaluse ka toetusraha taotleda. «Ütlen ausalt, see on põhjatu koht, kuhu raha panna,» lausus ta.

* Eelmisel aastal loodud ettevõte OÜ Weissenstein Retrokodu näeb Paide vanalinna majades sedavõrd palju võimalusi, et võttis kätte ja hakkas üht neist üürimajaks korrastama. Plaanid hõlmavad teisigi unustatud hooneid. Esimene käsile võetud hoone asub aadressil Lai 12. See kahekorruseline esimese vabariigi aegu Paide toonasele linnaarstile dr Konstantin Voldemar Söödile koduks ehitatud maja oli aastatega muutunud otse kui üleliigseks. Katus lasi vett läbi, palkseinad mädanesid – ühesõnaga hoone oli elamiskõlbmatu.

* «Galaõhtul on muidugi ka tore, kui kõigi ees kätt surutakse, aga minule on suurim tunnustus see, kui inimene tuleb rajale ja kiidab vahvat kohta. Siis on vägev ja hea tunne,» ütleb paidelane Allan Palmiste. Ta on mees, kes omast ajast tõukab tagant, et Paide kunagisest prügimäest saaks vahelduva maastikuga virgestusala, kus sõita ratast, suusatada või muidu jalutada.