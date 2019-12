Vargad virutavad kevadpealinnas jalgratastelt lisavarustust

"Käes on pime aeg ja jalgratturid peavad kasutama tulesid. Kahjuks jäin pühapäeva kella 16.15 ajal Türil poes käies ilma jalgratta esitulest, mis oli lihtsalt ära varastatud. Kui selle poe välisküljel oleks ka jälgimiskaamera nagu seda on ühel teisel poel, siis saaks ka jalgratastel silma peal hoida. Iseasi kui tõhus see pimedal ajal ka oleks, kui on tarvis kedagi vajadusel tuvastada. Vähemalt hea seegi, et jalgratas alles jäi, mis jäi jalgrattahoidikus lukustamata," kirjeldas ta. "Soovitan jalgratturitel poes käies jalgratas alati lukustada ja ära võtta tuleks ka esituli. Üks töötuttav rääkis, et tema jalgratta esituli võeti ära Türi kaubamaja juures olevast jalgratattahoidikust. Seega olge ettevaatlikud!"

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd kinnitas, et selline probleem on neile tuttav ning aeg-ajalt sellised juhtumid aset leiavad. "Eriti paistab selline tegevus silma koolide juures, kus suuremad rattaparklad. Seal on teo toimepanijateks enamasti oma kooli õpilased ise," sõnas ta. "Teine suurem koht, kus tuled kaovad, on korrusmajade trepikojad."