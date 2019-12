Sargvere mõisa hind langes 60 000 eurot, kuid jäi siis pidama

Mõisahoone ehitisealune pind on 621 m², suletud netopind on 745,3 m², maht on 5 354 m³. Hoonele on paigaldatud uus katusekate 2005. a ning katuslagi on soojustatud. Hoone teiste põhikonstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid restaureerimist vajav. Kulumiga on hoone välisviimistlus, hoone osadel konstruktsioonidel on tekkinud praod, enamik akendest vajavad restaureerimist. Elektrijuhtmestik on järk-järgult vahetatud, kuid hoone elektrisüsteem vajab tervikuna renoveerimist. Hoones on veneaegsed ahjud, lokaalne keskküttesüsteem puudub. Ruumides on osaliselt uuendatud siseviimistlust, mille seisukord on osaliselt rahuldav, osaliselt restaureerimist vajav. Keldikorruse ruumides on osaliselt süvendatud põrandaid. Keldruruumid vajavad remonti. Hoone on kinnismälestis.