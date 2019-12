Vabatahtlikud on oodatud: Talvised toidukogumispäevad tulevad sel reedel ja laupäeval

Tiina Larven Süda-Eesti Sotsiaalkeskusest ütles, et Järvamaal toimuvad toidukogumispäevad reedel kl 12st 18ni ja laupäeval kella 10st 16ni Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis.

Selleks, et toidukogumispäevad saaksid toimuda, vajavad kohapealsed korraldaja aga vabatahtlike abi.

Vabatahtlike registreerimiseks toidukogumispäevadele on avatud keskkond osale.toidupank.ee. Registreerida saab ennast üksi, samuti enda kokku pandud grupiga, näiteks sõprade, koolikaaslaste või kolleegidega. Vabatahtlike ülesanneteks on jagada kaupluse külastajatele flaiereid, võtta vastu toiduannetused ja valmistada toidukaup ette transpordiks.

Tiina Larven täpsustas, et vahetused on kolme tunni kaupa ning hetkel on 3 x 2 inimest Paides puudu.