Järvamaa kõige popim kontserdipaik asub kirikus

14. detsembril kl 19 esineb kirikus kammerkoor „Kolm lindu“. Dirigent on Valter Soosalu. Päev hiljem kl 16 on aeg mandoliiniansambel Biati Mandolini kontserdi käes. 16. detsembril kl 18 on aga Paide Gümnaasiumi jõulukontsert.