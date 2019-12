Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järgmise aasta 23. juunil Paides peetav võidupüha paraad marsitakse keskväljakul. Nii leppisid kokku Kaitseliidu paraadi korraldustoimkond ja Paide linna­valitsus. Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülema asetäitja Neeme Brus sõnas, et ettepaneku pidada paraad keskväljakul tegi Kaitseliit. «Tegime maastikuluuret ja leidsime koos linnavõimuga arutades, et keskväljak on parim lahendus. Keskväljak ja selle ümbrus mahutavad paraadiüksused kenasti ära, lisaks on ruumi ka pealtvaatajatele. Väljaku keskele tulevad tõenäoliselt orkestrid, ka see on üle vaadatud,» selgitas Brus, lisades, et täpsemad plaanid alles sünnivad.