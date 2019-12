Toeta: Laupa ja Roosna-Alliku põhikool soovivad vahetunde sportlikumaks muuta

Üks selline võimalus on vahetund.ee lehekülg, mille abil on koolidel võimalik toetajate abiga spordivarustust soetada. Mitte lihtsalt spordivarustust, vaid kummikeksu ja footbag'i varustust. Need on mängud, mida praeguste õpilaste vanemad ja vanavanemad koolis mängisid.