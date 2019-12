Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Novembri teises pooles oli Järva vallas haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek, kus muuhulgas arutati komisjoni juurde loodud töörühma ettepanekut muuta Aravete keskkool ja Järva-Jaani gümnaasium lähiaastatel põhikooliks. Uudis tekitas kohalikes kogukondades ärevust, kuigi mingit otsust pole nende kooli tuleviku kohta veel vastu võetud. Järva abivallavanem Tiina Oraste ütles Järva Teatajale, et tunnustab haridus- ja noorsootöökomisjoni töörühma moodustamise eest, sest valla koolivõrgu tulevikku tuleb põhjalikult analüüsida. Oraste märkis, et igasugused ettepanekud on head, kuid lõpliku otsuse teeb siiski volikogu.

* Samal ajal kui apteekide tuleviku üle käib tuline vaidlus, alustab Paides lähiajal tööd uus rohupood. Esmaspäeval teeb uksed lahti vastne tervisekeskus, kus perearstide kõrval on ruumid ka apteegile. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et tervisekeskusse plaaniti kohe ka apteek, kuid seda ei hakka pidama ei haigla ega perearstid.

* Sel nädalal kogusid Paide Sookure lasteaia kõikide rühmade lapsed toidupangale 130 kilogrammi toiduaineid, millega tühja kõhtu kannatavate perede jõuluaega rõõmu tuua. Mudilaste tegu võiks olla eeskujuks kõigile, kes nädalavahetusel Paide ja Türi suuremates kauplustes toidupanga kogumiskärusid näevad.

* Paide linnavolikogu Keskfraktsioon ja Keskerakonna Paide osakond saatsid kolmapäeval riigikogu Keskfraktsioonile, sotsiaalminister Tanel Kiigele ja riigi­kogu sotsiaalkomisjonile pöördumise, millega toetavad ühel häälel varem kavandatud apteegireformiga jätkamist ning taunivad koalitsi­ooni esitatud uut eelnõu, mis säilitaks praegusega sarnaneva olukorra.

* Jõulude lähenedes ilmub meediasse kõikvõimalikke üleskutseid annetada abivajajate heaks. Mis seal salata – jõulude ajal muutuvad inimesed tihtipeale heldemaks, märkavad abivajajaid. Kui muidu tundub viis eurotki tuttavale laenata suur summa, siis just pühademeeleolus muutub see summa naeruväärselt tühisekski: mis viie euorga ikka jantida, annan parem kümme! Abivajajale – olgu ta elupäästvat operatsiooni ootav pisitüdruk või hoopis loomade varjupaik, kes annetuste eest hüljatud neljajalgsetele süüa või ravimeid ostavad – kulub ära iga sent. Seda tegelikult aasta ringi. Järva Teataja teeb ülevaate vaid mõnest jõulueelsest annetuskampaaniast.

* Kolm aastat õpinguid Tallinnas ja Tene Must jõuab kodumaakonda tagasi. Kui ta poleks tulnud, tulnuks naistest Järvamaa esiratturi tiitel anda mõnele verinoorele pedaalijale. Sellest aastast on Tene Must Paide avatud noortekeskuse noorsootöötaja. Kuu alguses Paide muusika- ja teatrimajas olnud noortevaldkonna tunnustusüritusel käis tema nimi läbi aasta noorsootöötaja kandidaatide seast, nii et teekond noorte ja otsustajate südamesse just ülemäära kaua aega pole võtnud.

* «Paide inimesed, vaadake ka teisi bändiliikmeid terasemalt, seal on üllatusi,» õhutab põnevust telesõu «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» finalist, Paide poiss Karmo Nigula homse finaalsaate eel. Ta esitab seal legendaarsete kaaslinlaste bändi Paradoks hittlugu «Ära möödu must lähedalt».