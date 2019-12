Võrkpalliveteranid panid aastale punkti

Võrkpalliveteran Enn Sõmer ütles, et Peetris oli nelja meeskonna osalusel üks rahvusvaheline turniir. Osalesid Paide ja Keila mehed, Tallinna Kalev ning Soomest Uljas team. Meie mehed said seal soomlaste järel teise koha.

Laupäeval Paide linnavõimlas peetud rahvusvahelisel 38. sügisturniiril seenioritele said mehed taas teise koha. Enn Sõmer täpsustas, et ühtlasi on see turniir pühendatud ka Eesti võrkpalli sajandale aastapäevale ja Peet Raigi 81. sünniaastapäevale.