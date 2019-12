Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide tervisekeskus pidas esmaspäeval avamispidu. Üks perearst, kes värskelt valminud ruumides paari nädala eest esimesi patsiente vastu võttis, on Väätsa perearst Signe Lieberg. «Minul polnud suurt kolimist, sest polnud kola, mida kaasa võtta, minule on siin kõik uus,» naljatas ta. Paide kõrval jätkab Signe Lieberg endiselt patsientide vastuvõttu ka Väätsal. «Väätsa inimesi ma maha ei jäta, pange see kindlasti kirja,» ütles ta.

* Tallinnas asuv Scandinavia tapeedisalong ehtis pühade eel oma vaateaknad tapeedimustritega, mis sarnanevad Paide ajaloo­liste tapeetidega raamatust «Väikese linna suured mustrid». Ka ajaloolised fotod vaateakendel pärinevad Rene Viljati kogust ja on tehtud Paide kodudest.

* Juba teist aastat tegutseb Türi põhikoolis minifirma Mängime Koos. Mängujuhtimisteenust osutav ette­võte on kujunenud nii edukaks, et selle liikmetel on peaaegu kõik nädalavahetused tööd täis.

* Eile õhtul kukkus tähtaeg Paide linnavalitsusele pakkumuse esitamiseks Sillaotsa ja Reopalu kalmistu hooldamiseks, kalmistute dokumentatsiooni ning kabelite ja külmutusruumi haldamiseks. Paide linnavalitsuse haldus­spetsialist Rein Säinas ütles, et aasta kaupa hangitava teenuse põhirõhk on linna kahe kalmistu, Sillaotsa ja Reopalu dokumentatsiooni pidamisel. Aasta kaupa hangitava teenuse osutaja peab pidama kalmistute päevikut, väljastama matmislube, registreerima matused ja hoidma kalmisturegistrit. Samuti on teenuse osutaja ülesanne kabeleid ja külmutusruumi hallata, külmutusseadmeid hooldada ja remontida, hauaplatse väljastada. Erinevalt eelmistest aastatest on linnavalitsus nüüd hankesse lisanud kalmistute hoolduse, mida seni on teinud linnale kuuluv ettevõte Paide Haldus.

* Järgmisel kevadel ootab Ambla-Aravete kooli ees fassaadi uuendus, mis läheb maksma umbes 230 000 eurot. Kooli­perel on põhjust rõõmustada, sest maja välisilme on aastaid neid südant valutama pannud. Ambla-Aravete kooli direktor Madli Põder ütles, et temal saab Ambla koolimajas peagi täis 20 aastat ja fassaaditööd on selle aja jooksul kogu aeg jutuks olnud.