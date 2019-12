Paide Maksi­marketi ees kuuski müüv Kalle ütleb, et plastist jõulupuud ei ole kunagi nii ilusad kui päris kuused.

Jõulud on ukse ees ja kuusemüüjatel käed-jalad tööd täis. Paide kuusekauplejate ütlust mööda tegid kunstkuused küll vahepeal võidukäiku, kuid nüüd on inimesed mõistnud, et plastmassist jõulupuu pole sugugi keskkonnasäästlikum valik kui päris kuusk.