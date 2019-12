Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Igal jõuluõhtul teeb ETV otseüleknade ühe Eestimaa kiriku jumalateenitusest. Esimest korda jõuab jõuluõhtu jumalateenistus tele­vaatajani Järvamaa kirikust.

* Jõulud on ukse ees ja kuusemüüjatel käed-jalad tööd täis. Paide kuusekauplejate ütlust mööda tegid kunstkuused küll vahepeal võidukäiku, kuid nüüd on inimesed mõistnud, et plastmassist jõulupuu pole sugugi keskkonnasäästlikum valik kui päris kuusk.

* Kuigi Omniva ja Itella Smartpost on tänavu ka Järvamaale lisanud kappe ja uusi pakiautomaate, jääb saabuvate pühade eel neistki väheks. Itella pakiautomaatide juurde on palgatud lisatööjõudu, sest jõulude eel napib automaatides vabu kappe.

* Lõppeval aastal paigutas Järva vald külades täna­va­valgustuse ja elektripaigaldiste parendusse oma rahakotist pisut üle 49 000 euro, kuid uuel aastal loodab saada keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) poolteist miljonit eurot rahatuge, et kõikide külade tänavalaternad keskkonnasäästlikult valgeks teha.

* «Me poleks iial arvanud, et ratastooliga on Järva-Jaanis raske liikuda ja ligipääs paljudesse kohtadesse on võimatu. Näiteks poodi või apteeki,» ütlesid Järva-Jaani gümnaasiumi VI klassi õpilased pärast klassijuhataja Maris Kurvitsa korraldatud tutvumist ratastoolis liikuva Vello Sokuga. Põhjus, miks Maris Kurvits oma klassi Vello Sokuga kohtuma viis, oli soov õpetada neile mõistmist, sallivust ja hoolimist inimeste suhtes, kes ei saa iseseisvalt liikuda ja vajavad paljuski teiste abi.