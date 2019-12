Tormist murdunud puu sulges Paide ja Türi vahel liikluse

Tähelepanelik lugeja saatis Järva Teatajale pildi ka Paide ja Türi vahelt Türi-Allikult, kus murdunud puu oli sulgenud liikluse. Kergliiklusteel. Kergliiklejatele.

Hoiatatakse, et pärastlõunal on teekatted maanteedel valdavalt niisked või märjad. Libeduse ohtu teedel ei ole, kuid tormi tõttu on teedel oksi ja puid.

Tugev tormituul püsib hilisõhtuni, öö jooksul tuul nõrgeneb. Prognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm, sajab vähest vihma ja lörtsi. Öösel muutub ilm kuivemaks ja külmemaks.

Häirekeskus on saanud üle 200 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta. Elektrilevi andmetel on kella 18 seisuga elektrita üle 23 000 majapidamise. Kõige enam on väljakutseid tulnud Saaremaal, kus on sündmuste lahendamiseks välja kutsutud ka täiendav päästemeeskond, kuid tormist tingitud sündmuseid on üle Eesti. Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Järva Teataja ootab lugejatelt tormikahjudest pilte aadressile toimetus@jt.ee