Järvamaa korteriühistu sai toetust

„Kindlasti on see toetust saanud korteriühistutele kena jõulukingitus ning järgmisel kütteperioodil saavad juba 600 inimest keskkonnasõbralikumalt oma kodud soojana hoida,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming.

Taotlusvoorus oli eelistatud kaugküttevõrguga liitumine, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse. Kaugküttega liitub 17 korteriühistut ning 6 viib oma küttesüsteemid taastuvale kütusele, enamasti on selleks pelletküte. Kõige enam said toetust Tartumaa (11) korteriühistud, järgnesid Harjumaa (4) ning Pärnumaa (2). Üks ühistu sai toetust Valga-, Saare-, Jõgeva-, Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaal.