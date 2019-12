7 soovitust ohututeks jõulupühadeks kodus

Pimedal talveajal on lahtise tule kasutamist tavapäraselt rohkem ja pühade melus kipuvad ununema elementaarsed tuleohutusnõuded. ERGO kindlustuse varakahjude grupi juht Erko Makienko toob koostöös vabatahtlike päästjatega välja mõned soovitused, mida järgida, et jõulupühad mööduksid võimalikult ohutult.

Jõulupühade ajal põletatakse palju küünlaid, et luua hubast meeleolu, kuid samuti on need tohutuks ohuallikaks. Selleks, et ennetada suuremaid kahjusid, aseta küünlad tulekindlale alusele ning eemale kergesti süttivatest materjalidest. Pea meeles, et ka koduloom või väiksemad pereliikmed võivad mänguhoos küünla ümber ajada.

Populaarseks kombinatsiooniks jõuluajal on teadagi kuusk ja küünlad. Võimalusel väldi kuuse kaunistamist tavaliste küünaldega, eriti kui kuusk on kuiv. Samuti ole ettevaatlik säraküünaldega. Kuiv kuusk võtab kergelt leegi üles ja tuli levib kiiresti.

Pigem soovitame kasutada elektriküünlaid, kuid kindlasti veendu, et need oleksid terved. Tasub üle vaadata kõik juhtmed ja veenduda, et vooluvõrk poleks ülekoormatud.

Kodust lahkudes ära jäta kunagi küünlaid põlema ning kui sul on kamin, siis veendu, et tuli selles on kustunud.

Pühade ajal saavad päästjad palju väljakutseid kärssama või suisa põlema läinud toidu tõttu ning sellest on alguse saanud ka suuremad tulekahjud. Seega ära unusta jõulupraadi liiga kauaks ahju ega jäta järelevalveta.

Kodu soovitame kütta mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Kindlasti ei tohiks kodu üle kütta, isegi kui väljas praksub käre pakane. Ülekütmine ja korrastamata kütteseadmed on sagedaseks tulekahjude põhjuseks.

Kindlasti veendu, et sinu kodus on töökorras suitsuandur ning gaasiküttega eluaseme puhul ka vingugaasiandur.