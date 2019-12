Uudistame rajakaameraga metsaasukate elu

Kui Järva Teataja uurib looduspiltnik Tarmo Mikussaarelt, milline võiks välja näha metsloomade pidulaud, siis üllataval kombel ei soovitagi ta esimese asjana viia loomadele külakostiks porgandit või kapsast. Kuigi juba lasteraamatutest on meelde jäänud, et porgand ja kapsas on jäneste lemmikud.