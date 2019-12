Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Jõuluõhtu. Kirik. Kuusel põlevad küünlad. Altarimaalilt vaatab kirikuliste peale mees, kelle sünnipäeva puhul on pühakotta tuldud. Kumedalt kõlavad kirikutornis kellad. Ilmselt on paljud lugejad lapsepõlves tahtnud oma silmaga uurida, mis on kella sees. Seejuures oli huvitav, et kella seest tuli välja palju pisikesi vedrumehhanisme, väiksemaid ja suuremaid hammasrattaid ja kõiksuguseid peeneid vidinaid, aga millegipärast ei tahtnud need pärast enam sinna tagasi mahtuda... Kui paljud neist, kes end jõululaupäeval kirikusse asutavad, mõtlevad sellele, mis on kiriku tornikella sees või kuidas kell üleüldse välja näeb või milline on selle lugu? Kirikukelladega on asi veidi teisiti. Peale kellatila pole seal midagi. Vedrusid ja hammasrattaid on ka, aga need kuuluvad kellalöömissüsteemi juurde ja see on juba uuema aja pärand. Kes füüsilist pingutust ei pelga, võib Järvamaa pühakodades küsimise peale kellatorni uudistama pääseda. Lisaks sellel, et ülevalt avanevad hingematvad vaated ümbruskonnale, on seal vaadata muudki põnevat. Julge ainult küsida.