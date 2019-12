Tellijale

"Näitusel üles pandud maalid on koomiksi-, postr- ja fantaasiateemalised. Panin näitusele välja kolm oma uusimat Eepose-sarja maali. Avamise järel oli lastele programm, kus nad said ise joonistada koomiksi," ütles Henrik Hürden.

"Staapli 3 Art Gallerys on see mul juba teine näitus. Siin on äärmiselt hubane ja inspireeriv keskkond. Näituse avamine kulges eile rahulikult ja sõprade seltsis," rääkis kunstnik