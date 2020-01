Täna meenutatakse Vabadussõjas langenuid

Kaitseliit korraldab koostöös omavalitsustega pärgade paneku ja küünalde süütamise talitused kõikides Vabadussõja mälupaikades terves Eestis ühel ja samal tunnil – 3. jaanuaril kl 10:30. Rahvusringhäälingu raadiokanalites on vaikuseminut.

Paide linnas on samal päeval kl 10 mälestushetk Paide vana rahvamaja juures, kell 10.30 on mälestushetk Paide Püha Risti kirikus ja ca kl 11 on mälestushetk Vodja mälestuskivi juures. Relvarahu aastapäevast kõneleb igas paigas Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.