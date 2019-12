Spordiliit kutsub valima sporditähte

Järvamaa spordilidu tegevjuht Piret Maaring on selgitanud, et tavaliselt oli nii, et detsembris korjati lõppeva aasta spordisaavutused kokku, koostati selle alusel tabel ja kuulutati välja valimisaeg. „Uue valimiskorra alusel on valimise algus sama. Ootasime ettepanekuid Järvamaa 2019. aasta meessportlase, naissportlase, noormehe, neiu ja võistkonna valimiseks. Samuti parima nais- ja meesseeniori tunnustamiseks,“ sõnas ta. „Nagu näha, siis nüüd valime igas kategoorias parima, mitte mitut parimat. Neid saavad esitada etteantud vormil spordi­klubid. Eelvalikus ootame igasse kategooriasse kuni kaht kandidaati. Lõpliku valiku teevad spordiklubid ja Järvamaa spordiliidu juhatus. Aega selleks on 5. jaanuarini.“