Staažikas karatetreener annab oma oskusi edasi järvalastele

Igor Neemre meelest on tal Järvamaal ägedad õpilased, kes on hingega asja juures

Kui sensei Igor Neemre (64) põlise tallinlasena mõni aasta tagasi Järva-Jaani lähedale talu ostis, ei arvanud ta, et hakkab siin püsivalt elama või treeneritööd tegema. Nüüd on Neemrel karaterühm nii Järva-Jaanis, Aravetel kui ka Roosna-Allikul, kus mõnikümmend hakkajat last ootab treeninguid põnevusega.