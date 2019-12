Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädala eest paigaldati Prääma teel asuva endise Paide piimakombinaadi krundi serva silt, mis annab teada, et tuleva aasta lõpuks on sinna kerkinud ja avab uksed Valgekivi ärikeskus. LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing kinnitas Järva Teatajale, et järgmise aasta lõpuks on ärikeskus valmis ja ehitustegevus saab hoo sisse juba uue aasta alguses. Ta ütles veel, et juba on mitme ettevõttega kokkulepe sõlmitud või veel läbirääkimisel, olemas on ka kindel ankurklient.