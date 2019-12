Meil on kombeks aasta lõpus teha kokkuvõtteid, võttes aasta osadeks lahti ja hinnata, kuidas see mõjutas tervikut, meie endi elu. Tihtipeale tõdeme, kui ruttu on järjekordne ring ümber päikese täis saanud, ja klišeelikult järeldame, et tänapäeval ongi elu kiire ja maailm on pidevas muutumises.