Video: ilvesega kohtunud kodukass sai ehmatusest kreepsu

Kui mõne aja eest kirjutas Järva Teataja sellest, et kevadpealinnas Türil on rebased linnatänavail juba üsna igapäevane nähtus, siis eelmisel nädalavahetusel nähti Türil jalutamas üht üsnagi haruldast metsaelanikku- ilvest. Ilves ei ehmatanud mitte ainult inimesi, oma osa said ka koduloomad.