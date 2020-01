Koostöö muudab riigivõrgu töökindlamaks

RIA riigivõrgu osakond vastutab selle eest, et Eesti riigiasutustel ja kohalikel omavalitsustel oleks andmesideühendus rohkem kui 1400 paigas üle Eesti. “Ikka tuleb ette olukordi, kus mõni võrguseade vajab kiiremas korras välja vahetamist. Nüüd on meil võimalus küsida abi SMIT-i tehnikutelt. Me ei pea enam saatma Tallinna tehnikut Kuressaarde, vaid saame probleemi SMIT-i abil lahendada. Riigi seisukohalt on selline koostöö rahakotile soodne ning mul on hea meel, et oleme SMIT-ga ühel lainel ja meelel,” ütles RIA peadirektor Margus Noormaa. “RIA eesmärk on, et sarnane koostöö toimuks rohkemate riigiasutuste vahel ning töötame selle nimel ka edaspidi.”