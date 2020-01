Võrkpalli rahvaliiga alustas

Võistkondade arv suurenes võrreldes eelmise hooajaga kahe­kordseks. Seekord registreerus rahvaliigasse kaheksa segavõistkonda kokku 80 mängijaga, neist 20 on naised, kuus on üle 60aastased mehed ja nooremaid meesmängijaid on 54.

Huvitav fakt on seegi, et noorim võrkpallur on 16aastane ja vanim 71aastane, seega osaleb kolme põlvkonna esindajaid.

Korraldajate meelest väärib tunnustust ainuke firmavõistkond (Latter Amblast) ja ka vallavalitsuse võistkond, kelle osavõtt iseloomustab kogu Järva valla sportlikku elustiili.

Jagub ka mängudele kaasaelajaid. Avaetapil oli Aravete spordihoones omasid toetamas üle poolesaja inimese.