Perearsti nõuandetelefonilt saab nüüd isikustatud nõustamist

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann selgitab, et sellest aastat näeb kõnele vastanud arst helistaja nõusolekul tema terviseandmeid nagu näiteks põetud haiguseid, määratud ravimeid ja tehtud analüüse. „Samuti saab nõuandev arst edastada kogu nõustamise info digiloosse, et ka inimese perearst oleks kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga,“ ütles Friedemann.

Perearsti nõuandetelefoni eestvedaja Klarika Kallikorm-Rannametsa sõnul kasutas jaanuari esimesel nädalal isikustatud nõustamise teenust umbes sada inimest. „Tehniliselt on teenus hästi sujunud ja inimesed on selle kenasti vastu võtnud. Hetkel on isikustatud konsultatsiooni soovitud peamiselt hooajaliste viirushaigustega seoses - kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja muu taoline,“ lisas ta.