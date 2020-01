Linnameeskonna mängumees siirdub Florasse

Henri Välja: „Tahaksin tänada Paidet selle kahe aasta eest, mis ma teie juures viibisin. Olen alatiseks tänulik sellele võimalusele, et sain Paides teha oma esimesed Premium liiga mängud! Lisaks tooksin välja kogu treenerite tiimi, kes on nendel kahel aastal väga hea tööd teinud. Soovin Paidele tulevaseks hooajaks kõike head ning hoian pöidlaid pihus, et saaksite juba sel hooajal Euroopas mängida!“