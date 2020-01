Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Aasta esimesel nädalavahetusel, kui inimesed Paide jäätmejaama jäätmeid viima läksid, tabas neid ebameeldiv üllatus: ees ootas pikk järjekord, toodud kraam tuli üle kaaluda ja osa seni tasuta olnud jäätmete äraandmise eest pidi maksma. Paide jäätmejaama operaator Krista Kärt ütles, et segadust oli tõesti palju ja järjekord tekkis sellest, et ta pidi kogu liigiti toodud kraami üle kaaluma. «Kui inimesed tõid erinevaid jäätmeid korraga, tuli need materjali järgi sortida, eraldi kaaluda ja kirja panna. See kõik võtab aega ja mõni ootas oma järjekorda tõepoolest ligi tund aega,» selgitas ta.