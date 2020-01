Alanud nädala ilm tuleb taas väga tuuline

Teisipäeval liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari ja ilm püsib suurema sajuta õhtuni, siis jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu ning laieneb edasi mandrile. Tuul on öösel mõõdukalt tugev ja puhub edelast. Päeval laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ning keskpäevast alates algab edela- ja lõunatuule tõus, õhtul on puhanguid 13, rannikul 18, saartel kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, päeval +1..+5°C.

Kolmapäevased muutused on erakordselt kiired. Öö hakul liigub üle madalrõhulohk, toob lörtsi ja vihma. Puhub väga tugev edelatuul. Hommikupoolikul suundub üle Eesti väike kõrgrõhuhari, üürikeseks on saju võimalus väiksem ja tuul pisut nõrgem. Keskpäeva paiku läheneb merelt juba uus madalrõhulohk, vihmasadu laieneb üle Eesti ning edela- ja lõunatuul tõuseb taas väga tugevaks, puhanguid on sisemaal 17, rannikul 20, vastu Läänemerd 23 m/s. Õhutemperatuur on öösel +1..+5, päeval tõuseb saabuvas soojas õhumassis +4..+8°C-ni.