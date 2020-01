Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva õhtul pool seitse ostis 60aastane Tõnu Niinemets kauplusest paki sigarette ja sammus Selveri parklas seisnud auto juurde. Sellist vaba inimese liikumist saab ta uuesti nautida järgmise aasta septembris. Tõnu Niinemets ütles eile kohtus, et käis esmaspäeval Paides sõbral külas ja koos tarvitasid nad ka alkoholi: võtsid kahe peale pudeli viina ja mõne õlle. Kuigi Niinemets on varem kahel korral purjus peaga autojuhtimiselt tabatud ja selle kuriteo eest oli tal tingimisi karistus peal, siis sellest hoolimata otsustas ta, et ei viitsi sõbra juurest jalgsi koju minna, vaid sõidab autoga. Enne kojuminekut tegi Niinemets ühe peatuse, et poest pakk sigarette osta. Niinemets ütles, et kohe, kui ta Selveri parklast välja sõitis, oli politsei tal sabas. Hoolimata punaste ja siniste tulede vilkumisest otsustas ta siiski sõitu jätkata.

* Kui eelmisel aastal vahetati Tarb­ja lasteaia-kooli katust, lootsid maja asukad, et saavad lahti võitlusest läbijooksva vihmaveega ja pääsevad põrandalt loikude kuivatamisest. Tarbja lateaia-kooli direktor Margit Silluta ütles, et kõvema tuule ja vihmaga leiavad nad ikka käidavas kohas asuva galerii põrandalt veeloigu. Sügisest praeguseni on seda juhtunud üsna mitu korda, viimati läinud nädalavahetusel.

* Kuigi Käru noortetoa uued ruumid said kasutuskorda juba eelmisel kevadel, hakkasid noored seal sagedamini aega veetma sügisest. Eelmisel reedel olid külla oodatud Türi ja Järvakandi eakaaslased, et maha pidada vägev avapidu. Käru noortejuht Alice Merela meenutas, et veel mõni aasta tagasi olid kohalikud noored täitsa omapäi. «Polnud kedagi, kes nendega kooliväliselt tegeleks, polnud üritusi ega kooskäimise võimalusi,» sõnas ta.

* Nädal aega tagasi avas rahvusarhiiv Vabadussõjale pühendatud ühisloome keskkonna, et vabatahtlike abiga luua andmekogu kõikidest Vabadussõjast osa võtnud sõduritest. Arhiivis on põhjalik nimekiri hukkunud sõduritest, kuid sõjast eluga naasnute kohta täielik korrastatud andmestik puudub. Nädalaga on rahvusarhiivi algatusega kaasa tulnud 64 inimest ja tehtud on üle 4000 kande. Eilse pärastlõuna seisuga oli kõige aktiivsem kaasalööja Järva-Jaani koduloouurija Vello Kallandi, kelle arvel on 800 uut infokannet.

* Ajal, mil keskkonnasäästlikkus kogub populaarsust ja andmekaitseseadusest tulenevad nõuded karmistuvad, potsavad iga nädal sadade tuhandete eestlaste postkastidesse paberreklaamlehed. Seejuures pole inimesed andnud nõusolekut sellise reklaami saamiseks ja paljud ütlevad, et reklaamlehed rändavad otseteed prügikasti.