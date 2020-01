Tellijale

"Tavaliselt oleme aasta alguses harjunud, et inimesed tõmbavad hinge ega käi palju ajakeskuses, ning Vene turistid on siiakanti sattunud üsna harva, kuid tänavu on Tallinnasse tulnud külalised naaberriigist võtnud suuna linnast välja ja külastanud ka teadlikult Paidet," kinnitab ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.