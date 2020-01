Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi uue põhikooli hoone ehitusel on asjad jõudnud nii kaugele, et juba mõne nädala pärast on põhjust sarikapidu pidada. Tööde tempokat kulgu on toetanud seegi, et talve ja külma pole vähemalt siiani kevadpealinnas nähtud. Ehitajale on see meeltmööda, sest krõbedate miinuskraadidega kulgeksid ka tööd aeglasemas rütmis.

* Tänavu Eesti Laulul osalev Renate käis kolmapäeval koos võttegrupiga Vargamäel tutvustusklippe filmimas. Albu kandist pärit lauljatar ütles Järva Teatajale, et kuigi ta teeb finaali pääsu nimel kõvasti tööd, on ta Eesti Laulul osalemisest kogemuse mõttes igal juhul võitnud.

* Tänavune Järvamaa laulu- ja tantsupidu võib kõrvaltvaatajale tunduda alles mägede taga, ent juba on taidlejatel ja korraldajatel kibekiired ajad. Selgeks on tarvis saada uued tantsud, laulud ja pillilood. Lahendamist ootavad ka korraldusküsimused. Eelmise nädala lõpul tegid Paides Hammerbecki põhikoolis proovidega algust noorte sega­rühmad.

* Sel nädalal harjutasid Kaitseliidu Järva maleva Nurmsi õppeväljal 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ajateenijad. See oli jalaväespetsiifiline taktikalaager, nii et eriotstarbelist pioneeritehnikat neil kaasas ei olnud. Pioneeripataljoni staabi- ja tagalakompanii ülem kapten Kaarel Arrak selgitas, et see laager on jalaväe osakursuse haripunkt. «Harjutame jalaväejao kaitse- ja rünnakdrille,» täpsustas ta.

* Neljapäeval andis Järva-Jaani lasteaia Jaanilill esindus Järvamaa haigla lasteosakonnale üle 1255 euro eest mänguasju ja vooditarbeid, et teha laste olek haiglavoodis mugavamaks ja meeldivamaks. Lasteaiaõpetajad Reeli Kõll ja Kersti Saar selgitasid, et jõulude ajal korraldasid nad lasteaias laada, kus müüsid käsitööd ja õnneloosi ning panid püsti omavalmistatud küpsetistega kohviku.

* Neljapäeva öösel lõõtsutanud tormituuled said jagu 150aastase Viisu viinavabriku korstnast. Naabruses elav mees leidis neljapäeva hommikul kell kaheksa tööle minnes korstna koos selle otsas olnud kurepesaga lebamas risti üle kodutee.

* «Toetaksin küll, kui teil vaid tulemusi oleks!» kuulsid Eesti plokkvibunaiskonda kuuluvad Meeri-Marita Paas ja Lisell Jäätma detsembris Paide jõululaadal nii mõneski suust. Ebaõiglaselt ja tegelikult ka ebaviisakalt. Naiskond oma tulemustelt maailma tipu lävel, kuid paljud meist seda ei tea.

* Seda kõike, mida Hele Kingisepp on suutnud katusealusesse kambrikesse mahutada, on ausalt öeldes väga palju naharullidest valmistoodete ja tööriistadest värvipurkideni. Olukord, kui on vähe ruumi ja palju kraami, ei jää nii igaveseks. Tegusate inimeste unistustel on komme täituda ja nahatuba Heling laieneb mõne aja pärast elumajast suuremale pinnale. Kõrvalhoonesse.