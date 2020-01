Eelmisel suvel kirjutas Järva Teataja, et Paides Tallinna tänavas avatava 19. sajandi muuseumi-tegevuskeskuse ehitus peaks lahti minema 2019. aasta lõpus. Praeguseks on selge, et muuseumi ehitus lükkub veidi edasi ja avamine jääb järgmisse kevadesse.