Väätsal paranesid sportimistingimused

Uus põrand on kõrge kvaliteediga, alt pehmendusega ja sobib sellesse saali nagu valatult. Samasugune põrandamudel - Haro Sports Helsinki Eco - on kasutusel ka pea kõigis Eesti MyFitness spordisaalides.

Kui eelmisel, vanal põrandal, ei saanud ei joosta ega pallimänge mängida, siis nüüd on lood hoopis teistmoodi. Uus põrand on täitnud saali erinevate treeningute ja tegevusringidega.

Lisaks on olemas teisaldatav korvpallikonstruktsioon, mis võimaldab harrastada korvpalli siis kui suur saal on treeningute jaoks hõivatud. Äärtesse aga ehitati konstruktsioon, mis lubab saali kiirelt ja mugavalt üles sättida võrkpallivõrgu, et seal korraldada võrkpallitreeninguid.