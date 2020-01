Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teist korda avaldab Järva Teataja maakonna mõjukate inimeste edeta­beli. Nagu eelmine, valmis ka see tabel koostöös kõikide Järvamaa omavalitsuste volikogude liikmetega. Seekord võttis 67 volinikust hääletusest osa 51 volinikku. Järva Teataja ajakirjanikud ja kolme omavalitsuse volikogude liikmed esitasid mõjukate nimekirja kokku 77 nime. Järvamaa 30 mõjukaimat inimest on reastunud nii, et 50 protsenti häältest on tulnud volinikelt ja teine pool Järva Teataja ajakirjanikelt.

* Esmaspäeva pärastlõunal oli Järva-Jaani kultuurimaja ees võimatu autole parkimiskohta leida ja hoones sees sumises nii palju rahvast, et saali lõppu toodi mitme rea jagu toole juurde, sest eestlasliku temperamendiga publik keeldus esimestesse ridadesse istumast. Koolide võimalik sulgemine või koolivõrgu ümberkorraldus on üldjuhul tuleohtlik teema, mida poliitikud pelgavad, õpetajad kritiseerivad ja lastevanemad puhuvad emotsioonidest pakatavad kired lõkkele, kuid mitte sel päeval ja mitte Järva vallas.

* Tähelepanelikud linlased on märganud, et Paide keskväljaku ääres pisut üle aasta tegutsenud Südamesahvi kohviku uksed on viimased paar päeva olnud suletud. Põhjus on selles, et kohas puhuvad uued tuuled. Kui veel eelmisel nädalal tegutses Südamesahver keskväljaku ääres tavapärases rütmis, siis nädalavahetusega asjad muu­tusid. Kohvik pani uksed kinni ja ettevõtja tegi ruumid tühjaks.