Ilves pälvis Türil ametnike tähelepanu

Eelmisel nädalal kirjutasime, et juba üle paari nädala on türilasi ja nende koduloomi ärevusse ajanud ilves, keda on nähtud mitmel pool linna peal ringi jalutamas. Türi vallavalitsusest kinnitati, et nad on probleemist teadlikud, kuid lahenduse leidmine on osutunud keeruliseks.