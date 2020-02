Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

Nikotiini asendusravi kasutatakse vastavalt raviskeemile, mis määratleb nii kasutatavad doosid, manustamise viisi kui ka ravi pikkuse (umbes 8 nädalat), mille jooksul doosi alandatakse ja pikemalt tooteid edasi ei tarvitata. Nikotiini asendusravi plaastrite puhul ei saa inimene sama suurt kogust nikotiini kui suitsudest või e-sigaretist. Samuti ei kõigu nikotiini hulk veres üles-alla nagu suitsetamise või e-sigarettide tarvitamise puhul, vaid hoitakse selle ühtlast nivood. Kuna puuduvad kliinilised uuringud, mis tõestaksid e-sigarettide efektiivsust ja ohutust meditsiinitootena, ei saa neid võrrelda apteegis müüdavate tubakast loobumise vahenditega.

Lisaks tuntumale nikotiini asendusravile on ka teisi meditsiinilisi suitsetamisest loobumise vahendeid. Perearst või tubakast loobumise nõustaja saab välja kirjutada ka tablettravimeid (varenikliin, bupropioon), lisaks saab professionaalilt ka nõustamist, mis aitab hoida motivatsiooni. Uuematel andmetel annab raskematel juhtudel häid tulemusi just erinevate ravimite kombineerimine, kuid kindlasti tuleb väga hoolikalt jälgida inimese kaasuvaid haiguseid, kasutatavaid ravimeid jne. Üldiselt on kõik loobumisviisid tõhusamad professionaalsete nõustajate kaasabil, kes aitavad kogu protsessi kavandada. Samuti on väga oluline lähedaste toetus (nt ühel abikaasal on raske suitsetamisest päriselt loobuda kui teine edasi suitsetab, sõprade mõju jne).

E-sigaret on sõltuvuslõks paljudele noortele

Suur osa teadlaskonnast ja rahvatervise spetsialistidest üle maailma on mures e-sigarettide massilise turule tuleku pärast, sest nende kvaliteet on väga kõikuv, tooted on pidevas muutumises ning pikaajaliste tervisemõjude hindamiseks on vaja rohkem aega. Maailma Terviseorganisatsioon kui Maailmapank juhivad tähelepanu, et e-sigaretid ja teised tubakaga sarnaselt tarvitatavad tooted normaliseerivad suitsetamist, suurendavad nikotiinisõltuvust noorte hulgas ja toovad nad taas ringiga tagasi tavasigarettide juurde.

Eelmisel aastal ajakirjas British Medical Journal avaldatud artikkel toob välja, et Kanada noorte hulgas suurenes e-sigarettide tarbimine 2017. ja 2018. aasta võrdluses 74%. Kuigi tootjad väidavad, et need tooted on mõeldud täiskasvanutele ja tubakast loobujatele, saab neist paraku sõltuvuslõks paljudele noortele.

Viimase kümnendi jooksul on igapäevasuitsetamine vähenenud, meeste seas 15% ja naiste seas 4%. 2018. aasta täiskasvanud rahavastiku tervisekäitumise uuringu järgi on Eestis igapäevasuitsetajaid 17% täiskasvanud rahvastikust. E-sigarette tarvitab igapäevaselt vaid 1,5% inimestest.

Viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust nähtub paraku suundumus, et aina rohkem lapsi Eestis alustab suitsetamist e-sigaretti proovides. Elu jooksul on e-sigaretti proovinud 36% poistest ja 24% tüdrukutest. E-sigaretti on proovinud 9% 11-aastastest, 30% 13-aastastest ning 51% 15-aastastest.

Tubakatööstuse manipulatsioonid kordavad ajalugu

Mõeldes ajaloole on tavasigarettidega käidud läbi sama rada, kus tubakatööstus eitas süstemaatiliselt, et nende tooted võivad põhjustada vähki – praeguseks on tõde teada. Ka e-sigarettide puhul on näha, et tööstuse/tootjate poolt levitatavad uuringud on erapoolikud ja vastaspoole argumente püütakse maha vaikida või nende tähtsust vähendada. Ka Eestis on olemas tugev toetusrühm e-sigarettidele - ühendus Suitsuvaba Eesti, kes toetub suurelt jaolt Suurbritannia uuringutele, kus huvigruppide lobitöö on otsustajate hulgas vilja kandnud.

Neile, kes täna otsustavad e-sigarettide tarvitamise kasuks, peab rõhutama, et tegemist ei ole ohutu tootega ja pikaajaliste tervisemõjude tagajärjed selginevad tänaste tarbijate baasil.