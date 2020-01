Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel selgus Paide muusika- ja teatrimajas Järvamaa aasta tegu 2019. Selleks valiti ülekaaluka häälteenamusega Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga laiendus ja muuseumide keskus. Tuve Kärneri meelest on Järva-Jaanile maakonna vanatehnikamaja aasta teoks kuulutamine uskumatu lugu. «Ikka kihvt tunne, mida pole võimalik sõnadega edasi anda! Millised vastaskandidaadid meil olid. Olin kindel, et Paide uus koolimaja on favoriit ja ega meie oma vana remonditud hoonega neile vastu saa. Vähemalt oli meil ühine tore ehitaja – Paide MEK,» arutles ta.

* Järvamaa koolilaste lemmiktoitude nimekirja troonivad mitmendat aastat makaronitoidud, millel on tihedalt kannul kanakaste, borš ja frikadellisupp, selgub Daily kaubamärgi all koole toitlustava ettevõtte rahulolu-uuringust. Baltic Restaurants Estonia ASi müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson märkis, et peaaegu sama tulemus oli uuringul ka üle Eesti. «Pastaroogade, suppide ja kanatoitude kõrval tõusid esile veel pikkpoiss ja kartulipuder,» täpsustas ta.

* Kuigi talve selgroog on murtud ja tegelikult pole talve olnudki, siis metsaservalt sinililli siiski veel otsida ei tasu. Seevastu on mitu Türi Kodu asukat viimaste nädalate jooksul SA Hea Hoog Türi töökeskuses heategevuskampaania «Anname au» tarbeks sinililli kujutavaid rinnamärke ja temaatilisi käepaelu valmistanud. Tänavu on juba neljas aasta, kui Türi töökeskus sel moel kampaaniasse «Anname au» oma osa annab.

* Türi valla noortel on aasta alanud hästi. Jaanuari jooksul on maha peetud kahe noortetoa avamispidu ning enam ei tohiks noortel ja noortemeelsetel olla küll põhjust kurta, et pärast tunde pole vaba ajaga midagi peale hakata. Kui eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja sellest, et uhke peoga pühitses suurema remondi läbi teinud ruume sisse Käru noortetuba, siis sel teisipäeval oli põhjust torti süüa ja pidu pidada Oisus.

* «Mul õitsevad maja taga lumikellukesed,» rõõmustab üks. Teine teatab, et kui vanarahvast uskuda, siis nii suurte lepaurvadega, kui praegu juba näeb, peaks tulema hea vilja-aasta. Keegi ütleb, et kuulis oma kõrvaga kuldnokka laulmas. Ühes lehes on juba fototõestuski, et kuldnokad on tõesti kohal. Kuskil õitsevad sinililled, sirelipõõsastel on pungad nii suured, et paar vihmasahmakat ja õiedki on väljas. Sotsiaalmeedia on selliseid pilte täis. Kõiges selles poleks midagi imelikku, kui neist nähtustest kirjutataks-räägitaks märtsis-aprillis-mais. Endiselt kestab jaanuar ja talve pole siin nähtudki, sellest on ka flora ja fauna esindajad täiesti segadusse sattunud.

* Väätsalt pärit Tanel Tuuleveski (44) sõitis eelmise aasta lõpul Antarktikasse, et läbida üksinda 940kilomeetrine suusaretk rannikult lõunapoolusele. Üle kuu aja kestnud matkal polnud talle kõige raskem katsumus mitte jäine ilm või suur füüsiline pingutus, vaid hoopist perest eemalolek.

* Kas teate, mis on poks? Ala, kus sportlased ringis teineteisele käehoope jagavad. Aga kikkpoks? Võitlusspordiala, kus lisaks kätele võetakse kasutusele ka jala- ja põlvelöögid. Isegi kui te ei tea, siis Koerus saaksite teada.