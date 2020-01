Mullune saagiaasta kujunes Järvamaal rekordiliseks

Pinna ja saagikuse arvestuses kujunes suuremaks kui kunagi varem ka kaunviljade ning talirapsi kogusaak, mis oli vastavalt 111 000 ja 148 000 tonni. Kaunvilja kasvupind oli 43 000 hektarit ja see on nagu rapsi ja rüpsi kasvupind viimasel kahel aastal vähenenud. Talirapsi ja -rüpsi kasvupind aga on suurenenud 51 000 hektarini ning see moodustas rapsi ja rüpsi kogupinnast juba 71%. Kaunviljade ega talirapsi hektarisaak siiski ei ületanud 2015. aasta suurepärast taset, see oli vastavalt 2,6 ja 2,9 tonni.