Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi koolilapse nägemine vajaks kontrolli igal aastal, läheb see lastevanematel sageli meelest. Just sellistes tasuta heategevuslikes nägemiskontrollides, mis sel nädalal Paides aset leiavad, kerkib esile lapsi, kes vajaksid tegelikult prille. LC Paide Bastioni asutajaliige Vello Talviste selgitas, et silmad ja nägemise kontroll on rahvusvahelise Lionsi klubi ajaloos alati tähtsal kohal olnud, seetõttu sidusid nad ka tänavuse heategevusprojekti just selle teemaga. Et võimaldada Paide linna neljandate klasside lastele nägemiskontrolli, kogusid mehed kokku ligikaudu 1500 eurot.

* Esmaspäeva hommikul veidi enne kella kümmet võis Paide Selveris täheldada kaht pikemat järjekorda. Neist üks oli tualettruumi ukse taga ja teine kassas. Ostjate meelisartiklid olid sedakorda saialeti küpsetised ja karastusjoogid. Mõnel oli näpus ka energiajoogi pudel. Mõlemas järjekorras seisjad olid üsna ühesuguse olekuga – veidi unise moega ja pöetud peadega. Kerge kõhutäide ja joogipoolis ning käik sinna, kus kuningaski jala pidavat käima, kulus ära, sest ees ootas pikem bussisõit – ajateenistusse. Paidest Jõhvi, kuhu enamik seltskonnas aega teenima suundus, teatavasti on paar tunnikest sõitu.

* Läinud aasta 1. detsembrist ametisse asunud Euroopa Komisjoni uue koosseisu juht Ursula Von der Leyen määras oma eelistuseks rohelise kokkuleppe, mille siht on saavutada aastaks 2050 Euroopas kliimaneutraalsus. See tähendab, et ELis ei paisku inimtekkeliselt süsihappegaasi (CO2) õhku rohkem, kui seda atmosfäärist eemaldatakse. Piimaühistu E-Piim tegevjuht Margus Leek ütles, et kuidas Von der Leyeni roheline kokkulepe piimatootjaid ja töötlejaid mõjutama hakkab, pole täpselt teada, kuid kindlasti mõjutab.

* Tõdemus, et lapsed veedavad rohkem aega siseruumides kui õues ning nende liikumine piirdub sageli üksnes kooli ja kodu vahel pendeldamise ning kooli kehalise kasvatuse tundidega, valmistab viimasel ajal palju muret. Erand pole ka Järvamaa. Mida teha, et lapsed tunneksid liikumisest rõõmu ning oleksid tervemad ja tegusamad? Ühest vastust sellele küsimusele leida on raske, kuid õpetajad, treenerid ja psühholoogid arvavad üsna üksmeelselt, et üks olulisimaid mõjutajaid on kodune eeskuju. Hea näide on seejuures eelmise aasta Järvamaa sportlikem perekond Tamme Paidest, kus Paide gümnaasiumis õppivad Sten-Erik ja Liis Margaret on oma sportlikkusega silma paistnud ning nende väike õde Leena Elisabet soovib käia venna ja õe jälgedes.

* Vendade Wilhem ja Reinhold Tuglase tõttu saavad Koeru inimesed nüüd uhkusega öelda, et selle kandi lauljad on alates 1869. aastast lasknud laulu valla kõikidel üle-eestilistel laulupidudel. Kui IV üldlaulupeole lubati ka segakoorid, asutasid vennad Tuglased Koerus segakoori, mis laupäeva õhtul tõmbas kultuurimajas lauad pikaks ja tähistas koos partnerkooridega 130. aastapäeva valju ja rõõmsa ühislauluga, mis tahtis vaat et katust kergitada. Kord vajunud kooriühingu tegelastel imestusest suu lahti, kui nad kuulsid, et Koeru segakooril läheb 130. aasta, ja palusid fakti üle korrata. Aga kõik on sulatõsi!