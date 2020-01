Ligikaudu pooltel kooli minevatel lastel on mõni vajalik vaktsiin saamata

„Kõik senised vaktsineerimisuuringud on olnud kaudsed, mistõttu seni puudus adekvaatne info selle kohta, kui suur on nende Eesti laste hulk, kes on kooliajaks kõik vajalikud vaktsiinid saanud,“ ütles uuringu esimene autor ja STACC OÜ andmeteadur Sirli Tamm.

Uuringust selgus, et peamine murekoht on puudulik vaktsineerimine kahe ja kuue-seitsme aasta vanuses. Kuni kolmeaastastest lastest olid kõik immuniseerimiskavas ette nähtud vaktsiinid saanud umbes 70%, kaheksa-aastastest olid täielikult vaktsineeritud ligikaudu pooled.

„Oli üllatav, et vaktsineerimise hilinemist ja vaktsineerimata jätmist esines nii suures ulatuses,“ ütles uuringu üks autoritest, lastearst Ruth Käär tulemusi kommenteerides. Uuringu kolmas autor, perearst Evelin Raie nõustus temaga, kuid rõhutas, et kasutatud andmestik ei pruugi peegeldada kõiki vaktsineerimisi ning tegelik vaktsineerimise määr võib olla mõnevõrra kõrgem. Haigekassa raviarved on aga parim terviklik andmekogu, mida selliseks uuringuks on praegu võimalik kasutada.