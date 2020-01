Türi muusikakool sai kõrge tunnustuse

Türi muusikakoolis on muusikaharidust antud juba üle 46 aasta. Lisaks tavapärasele pilliõpetusele on muusikakool panustanud palju sellesse, et äratada noortes üldisemalt huvi pillimängu vastu. Muusikakool teeb koostööd nii üleriigiliselt kui ka rahvusvahelisel tasandil – näiteks korraldati viie riigi ühisprojektina 2016. aastal rahvusvaheline muusikafoorum CON ANIMA.

Türi muusikakoolis õppimine on tehtud õppijale võimalikult paindlikuks – võimekamad õpivad põhiõppes, vähem võimekad või need, kellel pole nii suurt huvi, õpivad üld- ja vabaõppes. Eelkoolis saavad õppida need, kes pole põhiõppesse veel saanud ning täiskasvanute õppes põhikooli lõpetanud inimesed, kes tahaksid pillimängu õppida. Lisaks on õppekavaväline õpe, kus on võimalik õppida endale sobivas mahus endale sobivat pilli.