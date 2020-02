Tellijale

Sündmuse ühe korraldaja, Paula Kivimäe hinnangul on tänavune saak väga hea. «Tore on näha juba vanemaid olijaid, aga samuti on rõõm tõdeda, et üha uued moeloojad osalevad MoeP.A.R.K.il. Olen rõõmus, et sellel aastal on kolm Järvamaa noort oma loomingutega välja tulnud,» sõnas ta.