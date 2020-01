Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Väätsa Agro põldudel teevad traktorid kündi. Ükski Järva Teatajaga vestelnud põllumees ei mäletanud, et oleks jaanuaris kunagi adraga põllukamarat keeranud, kuid interneti foorumites jagatakse jaanuarikuiseid künnipilte juba omajagu. Kas künnivaol jaanuaris rühkiv traktor tähendab hilist sügiskündi või varast kevadkündi? ASi Väätsa Agro taimekasvatusjuht Kert Kiis ütles, et pigem on käsil varane kevadkünd, mis ongi ette võetud seepärast, et ilm on soodne, traktoristidel rahulikum aeg ja võimalik kevadel hooajatööde kuhjuvat koormust hajutada. «Praegu oleme kündnud 50 hektarit ja plaan on künda kokku 200 hektarit, kui ilm kannatab,» täpsustas ta.

* Juba mõnda aega on türilaste meeli äreval hoidnud linnas ringi jalutav ilves. Looma nähakse kord ühe, kord teise linnaserva koduhoovides uitamas. Linlased on ärevile ajanud ka tõik, et just viimasel ajal on kadunuks jäänud mõni kodukass ja karde­takse, et ettearvamatu käitumisega metsloom võib ohtu kujutada ka väikelastele.

* Esimese kutseõppeasutusena liitus Järvamaa kutsehariduskeskus kaitseministeeriumi algatatud projektiga «Klassiga ajateenistusse». Kevadise kutsega soovivad koos koolikaaslastega kaitseväkke minna Paide õppekoha IT-eriala ning Särevere autotehnika ja ehitusviimistleja eriala lõpetajad. JHKH riigikaitseõpetaja, MTÜ Riigikaitse Rügement koolitusjuht staabiveebel Vahur Hanko ütles, et praeguse seisuga on avalduse koos õpingukaaslastega ajateenistusse minekuks kirjutanud seitse Paides õppivat IT-eriala õpilast, kelle teenistuskohaks saab sidepataljon, ja 13 Säreveres õppivat noormeest, kes siirduvad teenistusse Tapale tagalapataljoni.

* Kolmapäeva õhtul tõstis haridus- ja teadusministeerium ning Eesti noorsootöökeskus iga-aastasel noortevaldkonna tunnustusüritusel Noorte Heaks Tänu esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Järvamaalt noppis tunnustuse Türi muusikakool, kes valiti aasta huvikooliks.

* «Ma jumaldan sind!» ütleb tuneeslane Hamza Zafi. Ütleb sellise hääle, sellise tooni, sellise näoilmega, mis paneks arvatavasti nii mõnegi neiu punastama. Pealaest jalatallani.

Zafi ütleb neid sõnu sulle. Ütleb mulle. Ütleb seda meile, ütleb kõigile. Ütleb tõsise näoga enda ette vaadates. Ütleb Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpetaja kuuldes tema palve peale, kuid mitte meile mõeldes.

«Sa oled minu jaoks ainus!» jätkab ta.

Meid on ruumis mitu.

«Head ööd, ilusaid unenägusid!»

Väljas on küll sombune ja pime, kuid see on Eesti talv, mitte öö.

Romantilisi väljendeid palub 23aastasel tuneeslasel öelda eesti keele õpetaja Eve Klävin. Oleme välismaalastele mõeldud eesti keele kursusel.