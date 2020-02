Omavalitsustel avanes võimalus saada üldplaneeringute toetust

„Tahame toetusmeetmega pakkuda omavalitsustele tuge teadmispõhiseks arenduseks ja planeerimiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „See on viimane üldplaneeringute tegemist toetav taotlusvoor, mistõttu peaksid sellest meetmest raha soovivad omavalitsused nüüd kiiresti alustama oma taotluse ettevalmistamist, et jõuaks veel abimeetme rongile. Kuna headest üldplaneeringutest sõltub omavalitsuse arengus palju, soovitan põhjalikult läbi mõelda, kust planeerimises king kõige rohkem pigistab ning mille lahendamiseks oleks enim abi tarvis.“

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud omavalitsuste ühistaotlused.