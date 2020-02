Naabermaakonna kool kutsub filmifestivalile

Kahe kategooria vahel on paus, mille ajal saab kuulata harfimängu Jaan Eerik Priksi esituses ning nautida Athena kunstikooli noorte teemakohast näitust. Kohapealsest melust teeb ülekande Rockstick Productions ja seda on võimalik vaadata Postimehe ja Delfi vahendusel.

Selleaastase festivali teemaks on “Juurte juurde”. Sellega soovitakse avaldada tänu senistele festivali korraldajatele, tänu kellele on festivalipuu nii suureks sirgunud. Pööratakse tähelepanu juurtele looduses ja mujal meie ümber ning loodetakse panna publikut asjade üle sügavamalt juurdlema. “Festivali fookus püsib muidugi andekate noorte mõtlemapanevatel linateostel, kuid teemaga püüame koos publikuga mõtestada ka olulise väärtustamist ning ühtehoidmise säilitamist,” rääkis festivali peakorraldaja Margareth Villers. Filmidele ei ole teema osas aga piiranguid seatud ja näitamisele tulevad lühifilmid väga erinevatest valdkondadest.

Sellel aastal seisavad korraldusmeeskonna eesotsas esimest korda uued peakorraldajad Margareth Villers, Miina Roost ja Katariina Parkja. “Suundume tagasi juurte juurde, kuid koos uuenenud meeskonnaga ei pelga me katsetada ka uusi ja huvitavaid lähenemisnurke ning korralduslikke lahendusi,” sõnas Villers. “Meie meeskond on kogu hingest vaeva näinud, et selleaastane festival külastajateni tuua, ning me oleme ääretult elevil, et saame viimaks kõigiga jagada pea aastapikkuse töö vilju,” lisas Parkja. “RGFF 2020 tuleb kindlasti väga südamlik ja loodame, et festival puudutab kõiki omamoodi ja pakub nende hingele paitust,” lausus Roost.