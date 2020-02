Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui ettevõtetel läheb hästi, ei anna see põhjust rõõmustada mitte ainult firmajuhtidele või töötajatele. Sageli tähendab see head ka spordiüritustele ja sportlastele, kellest paljud sõltuvad ettevõtete toest. Järvamaal on firmasid, kes hea meelega sportlaste tegemistele ja spordiüritustele õla alla panevad. Üks ettevõte, kes on juba aastaid Järvamaa sporti investeerinud, on AS Viking Window. Pikka aega on ta olnud Paide-Türi rahvajooksu toetaja ja sponsinud Paide Viking Window korvpallimeeskonda. AS Viking Window juhatuse liige Toomas Agasild meenutas, et kui nad kunagi Paide-Türi rahvajooksu toetama hakkasid, tundus see olevat üritus, millel võiks olla võimekust veel kaua jätkuda ja kasvadagi. 2007. aastal sõlmiti leping viieks aastaks, aga nüüd on toetus kestnud juba oluliselt kauem.