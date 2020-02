Omniva: Brexit postisaadetiste liikumist veel sel aastal ei mõjuta

Üleminekuperioodil Suurbritannia ja EL-i vahelises e-kaubanduse ja postiteenuse toimimises eestimaalaste jaoks muudatusi ei ole ning kaupade vaba liikumine jätkub selle perioodi lõpuni. „Pakkide saatmise ja kohaletoimetamise pärast tarbijatel muretseda pole vaja, kõik saadetised Suurbritanniast Eestisse liiguvad ka pärast 31. jaanuari harjumuspäraselt ja tarneaeg tarbija jaoks ei pikene,“ kinnitas Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister. Ta lisas, et Omniva on üle vaadanud enda logistikaahela ja teinud ettevalmistusi selleks, et saadetised sujuvalt liiguksid.