Krisvalg OÜ tikkimis- ja õmblusstuudio perenaine Kristel Kirilov ütles, et stuudioasja on ta Järvamaal ajanud 2014. aastast. Alguses tegutses kodus, mis asub Paide linnas Valgma külas. Seejärel kolis Paide linna Pikale tänavale ja sel nädalal avas stuudio uksed hoopis Pärnu tänaval.

Tegemist on ühe suure puitmajaga. Kirilov ütles, et kolimise taga on mitu põhjust. „Esiteks on tegemist meie oma pinnaga,“ avaldas ta. „Me sellest majas ise küll ei ela, aga üürime siin välja kortereid. Üks esimese korruste korteritest oli akendega tänava poole ja sel oli ka eraldi sissepääs.“